Petruzzelli, riconfermato il direttore d'orchestra Bisanti

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - La Fondazione Teatro Petruzzelli "rinnova fiducia e gratitudine per l'ottimo operato" di Giampaolo Bisanti, confermandolo nella carica di direttore stabile dell'Orchestra del Teatro. E' quanto è stato deciso nel corso dell'ultimo Consiglio di indirizzo: il sovrintendente Massimo Biscardi ha confermato l'incarico del maestro Bisanti per altri tre anni.

Bisanti, considerato come uno dei migliori direttori d'orchestra della sua generazione, è milanese di nascita, ma ha collaborato con le maggiori orchestre mondiali. Ha ultimamente riscosso grande successo alla Bayerische Staatsoper di Monaco, all'Opernhaus di Zurigo, alla Staatsoper di Vienna ed alla Dresda Semperoper, al Festival di Baden Baden ed a quello di Les Coregies d'Orange. Con l'Orchestra del Petruzzelli Bisanti ha affrontato importanti prime esecuzioni per il pubblico pugliese come la Seconda Sinfonia "Resurrezione" e la Terza Sinfonia di Gustav Mahler e l'Olandese Volante di Richard Wagner.

Nel 2018 Bisanti ha guidato l'Orchestra del Petruzzelli in un lungo tour in Giappone, dirigendo Il trovatore di Giuseppe Verdi e Turandot di Giacomo Puccini nella prima grande tournée all'estero del Teatro, sui palcoscenici delle principali città nipponiche, registrando il sold out in tutte le date. Una esperienza che dovrebbe ripetersi nel 2022. Prossimamente debutterà al Teatro alla Scala di Milano, all'Opéra di Parigi, alla Lyric Opera di Chicago e al Festival del MUPA di Budapest.

