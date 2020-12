Covid: cena sociale in circolo ricreativo, 4 sanzioni

(ANSA) - BARI, 11 DIC - Stavano organizzando una cena per i soci del circolo, con tanto di avviso affisso in bacheca per il pagamento delle quote. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia locale di Bari durante i controlli in un circolo ricreativo nel quartiere Carrassi, che era aperto nonostante la normativa anti-Covid abbia imposto la chiusura di queste attività. Inoltre all'interno c'erano tre persone, tutte senza mascherina.

In quattro sono stati sanzionati, il titolare del circolo abusivamente aperto, e le tre persone che non indossavano il dispositivo di protezione individuale.

"Il circolo - spiega la Polizia locale - si presentava regolarmente in attività e con all'interno persino alcuni 'AVVISI' di cene sociali riservate, in totale spregio della situazione pandemica in corso". "È chiaro - prosegue la nota - che in alcune persone non è ancora chiara la reale dimensione del momento di criticità vissuto non solo dalla nostra nazione ma dall'intera umanità, e per questo bisogna insistere in una azione continua di prevenzione e finanche repressiva". (ANSA).