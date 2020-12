Carcassa di pitone trovata per strada in periferia Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 11 DIC - La carcassa di un pitone di un metro e mezzo e' stata ritrovata ieri sera in viale Europa, zona semi periferica di Foggia. La segnalazione agli agenti della polizia locale e' arrivata da alcuni residenti della zona che hanno notato il rettile sul ciglio della strada. Sul posto sono intervenute le guardie ambientali dell'associazione E.R.A. di Foggia che hanno provveduto a rimuovere la carcassa. Le guardie ecozoofile stanno indagando per capire come mai il rettile si trovasse lì e se magari sia fuggito da una abitazione privata.

Nel frattempo la carcassa è stata trasportato al Comando della Polizia Locale e in giornata verrà consegnato ad una ditta specializzata per lo smaltimento. . (ANSA).