Contromano su statale impatta con altra auto, muore 84enne

(ANSA) - MESAGNE, 10 DIC - Una donna 84enne è morta in un incidente sulla strada statale 7, che collega Brindisi a Taranto, all'altezza dell'uscita Mesagne Ovest. La vittima, di Latiano (Brindisi), era alla guida di una Fiat Panda, in direzione Brindisi, quando si è scontrata con una Volkswagen Passat, il cui conducente è rimasto gravemente ferito, ed è ricoverato all'ospedale Perrino di Brindisi. Da una prima ricostruzione, una delle due vetture potrebbe aver imboccato la statale contromano.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, gli agenti della polizia locale di Mesagne e i sanitari del 118. La carreggiata in direzione Brindisi è momentaneamente chiusa al traffico dal punto in cui è avvenuto l'incidente. (ANSA).