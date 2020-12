Natale: albero di luminarie e 3mila spese a bisognosi Bari

(ANSA) - BARI, 09 DIC - È illuminato da ieri sera l'albero di Natale di luminarie di largo Luigi Giannella, donato alla città di Bari dalla Fondazione Megamark di Trani, alto 26 metri e realizzato dalla salentina MarianoLight.

In occasione dell'accensione, fatta dopo le 22 durante il coprifuoco per evitare assembramenti, il Gruppo Megamark e i suoi supermercati hanno anche provveduto a donare al Comune di Bari 3 mila spese, del valore di venti euro ciascuna, destinate alla "Casa delle bambine e dei bambini" per le famiglie più fragili della città.

All'accensione dell'albero hanno partecipato il sindaco di Bari Antonio Decaro, il direttore operativo del Gruppo Megamark Francesco Pomarico, gli assessori allo Sviluppo economico e al Welfare del Comune di Bari Carla Palone e Francesca Bottalico e il presidente del primo municipio Lorenzo Leonetti.

"Con questo bellissimo albero di luminarie si è acceso il cuore dei baresi - ha detto il sindaco - . La Fondazione Megamark ci ha regalato queste luci di speranza perché anche nei momenti più tristi questa città sa di poter contare su persone e imprese speciali che si prendono cura della nostra comunità". (ANSA).