Migranti: immigrazione illecita, 16 misure cautelari

La Polizia sta eseguendo 16 misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza, su un'organizzazione che favoriva l'ingresso o la permanenza di stranieri in Italia, "dietro illecita remunerazione".

Gli agenti stanno eseguendo le misure - emesse dal gip presso il Tribunale del capoluogo lucano - nelle province di Potenza, Milano, Firenze, Foggia e La Spezia.

Nell'inchiesta sono indagate 56 persone, sia italiane sia straniere. Sono coinvolti, in particolare, vari imprenditori agricoli dell'area del Vulture-Melfese, in Basilicata, e cinque aziende agricole sono state sottoposte a sequestro preventivo.

