Covid: Puglia, 917 nuovi positivi, un terzo dei test

(ANSA) - BARI, 09 DIC - Sono 917 i nuovi casi di positivi al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Una percentuale altissima, il 33% dei test effettuati che sono stati meno del solito, 2.758: il maggior numero di casi, 323, si è verificato in provincia di Bari, 236 in provincia di Foggia, 190 in provincia di Brindisi, 97 in provincia di Lecce, 35 nella provincia BAT, 33 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti. (La Asl Bat - lab "Dimiccoli") non ha comunicato i dati relativi alle ultime 24 ore per problemi tecnici).

I morti sono stati 20: 7 in provincia di Bari, 7 in provincia di Taranto, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi,1 in provincia di Lecce, 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 855.898 test.

17.325 sono i pazienti guariti. 48.070 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 67.174. (ANSA).