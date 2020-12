Covid: 1.001 positivi e 24 decessi in Puglia

(ANSA) - BARI, 07 DIC - Oggi lunedì 7 dicembre in Puglia sono stati registrati 1.001 casi positivi su 3.821 test per l'infezione da Covid-19, e 24 decessi.

I casi positivi hanno una forte incidenza sul numero dei test compiuti, in calo significativo rispetto ai giorni scorsi (ieri, già in diminuzione, erano 7.293); sono 462 positivi in provincia di Foggia, 278 in provincia di Bari, 100 in provincia di Taranto, 85 in provincia di Lecce, 78 in provincia di Brindisi, 1 residente fuori regione, 3 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti; la Asl Bat non ha comunicato i dati relativi alle ultime 24 ore per problemi tecnici.

I decessi sono 8 in provincia di Bari, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia Bat, 5 in provincia di Taranto e uno ciascuno nel Brindisino e nel Leccese.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 843.494 test e sono 17.028 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 65.342 e sono 46.578 i casi attualmente positivi. (ANSA).