San Nicola Bari, la tradizionale Cioccolata del Sindaco è su Fb

(ANSA) - BARI, 06 DIC - Come da tradizione i baresi hanno bevuto una cioccolata calda nella mattina di San Nicola, ma quest'anno l'hanno gustata ognuno a casa propria, con il sindaco Antonio Decaro che, in diretta Facebook, ha preparato la dolce bevanda con le sue due figlie. Dalla cucina di casa, con più di 18mila persone collegate, Decaro l'ha preparata spiegando le tradizioni tipiche della festa patronale: i pellegrini arrivati a piedi che, per scaldarsi, dopo la messa in Basilica bevevano la cioccolata calda, salutando anche così il Santa Claus protettore dei bambini, dei marinai e delle donne che si vogliono maritare.

Il sindaco di Bari ha poi annunciato che anche la tradizionale accensione dell'albero di Natale, in piazza del Ferrarese, sarà quest'anno un evento virtuale. Si farà dopo le 22, quindi durante il coprifuoco previsto dalle norme anti-Covid, per evitare assembramenti, e sarà trasmesso sui canali social del sindaco e del Comune. "La mia paura - ha detto Decaro - è che essendo diventati zona gialla ed essendo una bella giornata, oggi ci sarà tanta gente in strada. Quindi spero che San Nicola faccia arrivare la pioggia, così i baresi resteranno in casa".

