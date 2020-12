San Nicola Bari: mons.Cacucci, superare divisioni

(ANSA) - BARI, 06 DIC - "Il tempo che stiamo vivendo, nell'emergenza della pandemia, allarmante ma pieno di speranza, è un tempo di deserto. Dobbiamo chiedere al signore per intercessione di San Nicola che il deserto delle divisioni venga superato, divisioni che in questo tempo di pandemia registriamo in Italia e nel mondo". Lo ha detto monsignor Francesco Cacucci, vescovo uscente e amministratore apostolico di Bari-Bitonto, nell'omelia pomeridiana durante la solenne concelebrazione eucaristica per San Nicola nella Basilica barese, a porte chiuse per l'emergenza Covid e trasmessa per i fedeli in diretta tv e in streaming.

Unico fedele in chiesa è stato il sindaco Antonio Decaro, che alla fine della celebrazione ha partecipato al tradizionale rito della consegna delle chiavi della città al santo patrono.

"Ognuno di noi - ha detto Cacucci - è chiamato a dare un contributo. Dobbiamo superare anche le divisioni a proposito di quelli che ci sembrano i diritti, che non sono i diritti nostri ma non sono i diritti di tutti. Siamo nell'epoca dei diritti, ma non esistono diritti inalienabili, l'unico è quello dell'amore".

(ANSA).