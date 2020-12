Covid: 1.789 nuovi positivi e 24 decessi in Puglia

(ANSA) - BARI, 06 DIC - Oggi domenica 6 dicembre in Puglia sono stati registrati 1.789 casi positivi su 7.293 test per l'infezione da Covid-19 e 24 decessi. I nuovi positivi sono 783 in provincia di Bari, 259 in provincia di Taranto, 220 in provincia di Lecce, 214 in provincia di Foggia, 160 nella provincia Bat, 136 in provincia di Brindisi, 8 residenti fuori regione, 9 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

I decessi sono 12 in provincia Bat, 5 ciascuna nelle province di Foggia e Bari, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 839.673 test e sono 16.795 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 64.341 e sono 45.834 i casi attualmente positivi. (ANSA).