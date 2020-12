Natale: albero luminarie e 3mila spese in dono a Comune Bari

(ANSA) - BARI, 03 DIC - Un albero di Natale di luminarie alto 26 metri, realizzato dalla MarianoLight, l'azienda salentina famosa in tutto il mondo per le sue sculture di luci, viene donato alla città di Bari dalla Fondazione Megamark di Trani.

L'accensione dell'albero, in allestimento in largo Giannella, per celebrare i 20 anni di vita della Fondazione, avverrà l'8 dicembre, dopo le 22 per evitare assembramenti. Inoltre, a partire da quel giorno, il Gruppo Megamark e i suoi supermercati doneranno al Comune cento spese al giorno per i trenta giorni in cui l'albero resterà acceso, fino all'8 gennaio, destinate alla 'Casa delle bambine e dei bambini' e distribuite dall'assessorato al Welfare alle famiglie più fragili.

"In questo periodo storico senza precedenti, in cui l'emergenza sanitaria ha avuto pesanti ripercussioni economiche e sociali - dichiara Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione e del Gruppo Megamark - il Natale sarà senza dubbio diverso, ma vogliamo dare un contributo affinché sia meno buio", con "un gesto d'amore e di speranza verso Bari e i suoi cittadini, senza trascurare chi è più in difficoltà".

"La scelta di coniugare la bellezza e la luce delle luminarie made in Puglia - commenta il sindaco Antonio Decaro - al calore che si sprigiona idealmente dalla volontà di prendersi cura degli altri, attraverso la donazione di beni di prima necessità per le famiglie più fragili, sono per tutti noi un segnale di speranza e coesione per la nostra città e per i suoi cittadini".

