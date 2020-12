Covid: in Puglia molti contagi, record guariti

(ANSA) - BARI, 02 DIC - Resta alto il numero di contagi in Puglia, anche oggi 1.668 nuovi casi a fronte di 9.693 tamponi, però iniziano ad aumentare i guariti e, seppure di poco, cala il numero dei pazienti ricoverati. Una giornata con luci e ombre, la pandemia di Covid-19 continua a mettere sotto stress il sistema sanitario regionale, ne è esempio la centrale operativa del 118 delle province di Bari e Bat: 15 dipendenti su 30 positivi e in isolamento. Anche oggi la percentuale dei tamponi positivi su quelli processati è rimasta alta, oltre la media italiana: 17,21%, superiore di quasi un punto e mezzo alla stessa media pugliese della scorsa settimana. Però, si registrano anche 645 guariti in più rispetto a ieri, record per la Puglia dall'inizio della pandemia. E, di conseguenza, calano anche i ricoveri: oggi sono 1.889 i pazienti assistiti negli ospedali, contro i 1.911 di ieri. Meno "affollate" anche le terapie intensive: si è passati dai 218 ricoveri di ieri ai 204 di oggi.

I casi positivi registrati oggi sono così suddivisi: 878 in provincia di Bari, 87 in provincia di Brindisi, 206 nella Bat, 208 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 174 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 6 casi di residenza non nota. Sono 29 i decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 804.028 test; 40.760 sono i casi attualmente positivi. Si registrano nuovi focolai Covid nelle Rsa, sono stati individuati 47 positività nella casa di riposo "Vivere Insieme" di Conversano (Bari). Tutti gli anziani ospiti e gli operatori sono stati sottoposti a tamponi rapidi. E proprio tra Rsa e Regione si è accesa una polemica: i gestori delle strutture hanno inviato una lettera alla Regione Puglia annunciando che non sono nelle condizioni di sostenere le spese per effettuare periodicamente i test su personale e ospiti, come chiesto dalle Asl. (ANSA).