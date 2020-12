Covid: 1659 nuovi casi in Puglia, 34 i morti

(ANSA) - BARI, DEC 1 - Sono 1.659 i nuovi casi di positivi al covid -19 rilevati nelle ultime 24 ore su 9.820 test (quasi il 17%) per l'infezione registrati in Puglia e 34 le persone morte.

Dei nuovi casi 577 sono stati registrati in provincia di Bari, 567 in provincia di Foggia, 176 nella provincia BAT, 159 in provincia di Taranto,96 in provincia di Brindisi, 78 in provincia di Lecce, 5 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Delle vittime 14 sono della provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 794.335 test.

14.696 sono i pazienti guariti; 39.766 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 55.979. (ANSA).