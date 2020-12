ANSA-IL-PUNTO/COVID: Puglia supera quota 1.500 vittime

(ANSA) - BARI, 01 DIC - I decessi superano quota 1.500, i pugliesi attualmente positivi al Covid sono arrivati quasi a 40mila e oggi la percentuale dei tamponi positivi su quelli effettuati è del 16,89%, superiore di un punto alla media della scorsa settimana. La curva epidemiologica in Puglia stenda a scendere, i numeri si mantengono costanti o in leggera crescita, a differenza del trend che si registra nel Centro-Nord Italia.

Oggi sono stati registrati 1.659 i nuovi casi di infezione da Covid: 577 in provincia di Bari, 567 in provincia di Foggia, 176 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 159 in provincia di Taranto, 96 in provincia di Brindisi, 78 in provincia di Lecce, 5 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. I decessi sono 34, di cui 14 in provincia di Bari, 2 nella BAT, 7 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Il totale delle vittime sale a 1.517, mentre con 631 guariti in più rispetto a quelli trasmessi ieri i negativizzati arrivano a 14.696. Con queste cifre gli attualmente positivi (casi totali meno decessi e guariti) passano a 39.766.

Il numero dei ricoveri sale leggermente, oggi sono 1.911 di cui 218 in terapia intensiva. Ma l'assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, esclude un inasprimento delle misure di sicurezza: "E' fuori discussione l'entrata in zona rossa", sostiene, evidenziando che per la prima volta "l'indice Rt è di poco inferiore a uno". Ma avverte: "Bisogna mantenere alta la guardia" perché "il virus si ferma con i corretti comportamenti".

In tema di scuola, lo stesso Lopalco ha annunciato che l'intenzione della Regione è quella di prorogare l'ordinanza attualmente in vigore che lascia alle famiglie la possibilità di scegliere tra la didattica in presenza oppure a distanza.

L'ordinanza scade il prossimo 3 dicembre, quando terminerà anche i propri effetti il Dpcm del governo Conte. (ANSA).