Covid: 1.101 nuovi casi su 4.151 test e 30 morti in Puglia

(ANSA) - BARI, 30 NOV - Sono 1101 i nuovi casi di positivi al coronavirus su 4.151 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, una percentuale molto alta visto che oltre un tampone su 4 , ovvero il 26,5% è risultato positivo. Molto alto anche il numero delle vittime, che è di 30 persone.

IL maggior numero di nuovi positivi si è registrato in provincia di Bari con 515 casi, 198 in provincia di Foggia, 162 in provincia di Taranto, 87 nella provincia BAT, 69 in provincia di Brindisi, 65 in provincia di Lecce, 5 residenti fuori regione.

La provincia di bari è la più colpita anche per il numero di vittime: sono state 14; 3 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 784.515 test. 14.065 sono i pazienti guariti. 38.772 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).