Covid: cala indice Rt Puglia, ma oggi nuovo record contagi

(ANSA) - BARI, 27 NOV - Cala l'indice di diffusione del contagio (Rt), si riduce la pressione sulle terapie intensive ma, oggi, si registra un nuovo picco di contagi, 1.737 a fronte di 9.505 test effettuati, mai così tanti. E' la fotografia dell'andamento della pandemia di coronavirus in Puglia: sulla base dei dati contenuti nel bollettino regionale, la percentuale dei tamponi positivi su quelli eseguiti è cresciuta fino al 18,27%, contro il 12,7% della media italiana. Nonostante tutto, nella settimana 16-22 novembre l'indice Rt è calato sotto il valore 1, soglia ritenuta critica, per la precisione è pari allo 0,99 (Rt italiano è pari a 1,08). È quanto si legge nella bozza del report di monitoraggio ministero della Salute-Iss. Si riduce anche il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive, passato dai 211 di ieri a 201; mentre aumentano i ricoveri negli altri reparti Covid: ieri erano 1.788, oggi 1.855, +67 in un giorno. I 1.737 contagi odierni sono così suddivisi: 675 in provincia di Bari,110 in provincia di Brindisi, 206 nella provincia Bat, 345 in provincia di Foggia, 137 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota. I nuovi decessi sono 48: 8 in provincia di Bari, 15 nella Bat, 3 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, e portano il totale delle vittime a 1.402. Con 251 guariti in più rispetto a quelli trasmessi ieri i negativizzati arrivano a 12.919.

Oggi è stato scoperto un focolaio di coronavirus in una Rsa pugliese: nella residenza Maria Maddalena Spada di Ruvo di Puglia (Bari), sono risultate positive 26 persone, 21 anziani ospiti e 5 operatori. Ad Alberobello, invece, il focolaio che ha provocato 10 decessi tra gli anziani della casa di riposo Giovanni XXIII è stato circoscritto ed è terminato il commissariamento della struttura. (ANSA).