Tumori: torna 'Paniere eccellenze' Ant per aiutare malati

(ANSA) - BARI, 26 NOV - Torna anche quest'anno il 'Paniere delle eccellenze' enogastronomiche messe a disposizione dalle aziende pugliesi per consentire ai volontari dell'Assistenza nazionale tumori (Ant) di raccogliere fondi da destinare all'assistenza domiciliare e alla prevenzione. La solitudine e la paura di un malato di tumore, specie nella fase terminale della malattia, coinvolgono anche la famiglia che se ne prende cura a casa. E' in questo contesto che intervengono medici e infermieri dell'Ant, che da 42 anni sono gratuitamente al fianco di malati e parenti. "Poiché il numero di persone che necessita di assistenza domiciliare oncologica da parte del nostro staff medico cresce di anno in anno - spiegano i rappresentanti dell'Ant Puglia - abbiamo bisogno della solidarietà di tanti per riuscire a rispondere alle tantissime richieste che abbiamo". Il Paniere delle eccellenze Pugliesi sarà distribuito in 1.500 pezzi e permetterà di raccogliere 30mila euro: sarà disponibile nei Charity point, nelle sedi delle delegazioni e nell'e-commerce solidale ANT su https://ant.it/store/puglia/.

Sul sito è anche possibile scegliere tra altri regali solidali che, così come nel caso del paniere, verranno consegnati gratuitamente a casa di chi li acquista o a casa della persona a cui si desidera donarli.

"Quest'anno, nel 42esimo anniversario della nascita di Fondazione Ant - evidenziano i volontari - tracciamo un piccolo bilancio dei traguardi raggiunti con le tantissime aziende presenti su tutta la Puglia che hanno deciso di essere al nostro fianco: da inizio attività siamo riusciti a garantire assistenza gratuita a 137.962 persone, e nel solo 2019 abbiamo offerto 23.431 visite di prevenzione gratuite". Info su 'ant.it/Puglia'.

