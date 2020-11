Editoria: Master in Giornalismo Uniba, bando fino al 30/11

(ANSA) - BARI, 26 NOV - C'è tempo fino al 30 novembre per iscriversi al bando di selezione per il Master biennale in Giornalismo dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, una delle tre sole scuole di giornalismo nel Mezzogiorno.

Puntando sulla lingua inglese, sui media digitali e sull'utilizzo proattivo dei social, la scuola barese si propone di lanciare i futuri giornalisti professionisti anche sul mercato editoriale internazionale. Spazio formativo, infatti, è dedicato alle questioni della contemporaneità euro-mediterranea, quali il fenomeno migratorio e le campagne di disinformazione e misinformazione. L'attività didattica prevede lo studio di materie sia tecnico-professionali sia universitarie e soprattutto il lavoro in una vera redazione per la produzione di un magazine quindicinale, due radio giornali e un telegiornale ogni settimana, oltre a un sito web costantemente aggiornato e allo storytelling sui social network.

Anche per il nuovo biennio sono confermate la direzione scientifica del professor Luigi Cazzato e la direzione didattica di Lino Patruno. Il costo del Master è di quattromila euro all'anno per due anni di attività full time, consentendo infine allo studente di accedere all'esame di abilitazione professionale. (ANSA).