Violenza donne: numeri emergenza su confezioni pizze a Bari

(ANSA) - BARI, 25 NOV - Sticker adesivi sui cartoni delle pizze, sugli imballaggi per i 'take away' e sulle buste di farmacie e librerie con i numeri utili per contattare il Centro antiviolenza comunale e ricevere sostegno e aiuto. E' l'iniziativa dell'assessorato al Welfare del Comune di Bari, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

La nuova campagna cittadina di sensibilizzazione e informazione "Generare culture non violente", a tutela delle tante donne vittime di violenza psicologica, fisica, economica, ha già coinvolto decine di librerie, esercizi commerciali e farmacie.

A chi acquisterà un libro dalle librerie della rete @Bari Social Book sarà donata una borsa in stoffa, illustrata da Marisa Vestita, con i numeri di telefono del Centro antiviolenza comunale. Gli adesivi sono in distribuzione in pizzerie, panifici, bar e farmacie aderenti a Federfarma con le stesseinformazioni. Sugli sticker c'è scritto: "se sei vittima di violenza contattaci". (ANSA).