Torna la Notte dei Ricercatori, quest'anno online in Puglia

(ANSA) - BARI, 25 NOV - Trasloca online quest'anno la Notte dei Ricercatori, grazie al progetto europeo ERN-Apulia2 (UE-H2020-MSCA-NIGHT-2020, Grant No. 955297), che permette di fruire delle tantissime iniziative organizzate intorno al 27 novembre dalle Università e dagli enti pubblici di ricerca Rifinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska Curie e coordinato dall'Università del Salento, il progetto Ern Apulia è uno dei 7 finanziati in Italia e coinvolge le Università statali e i principali enti pubblici di ricerca pugliesi, anche l'Università di Bari, il Politecnico di Bari, l'Università di Foggia, gli enti di ricerca Cnr, Infn, Enea, Iit, Instm, Cmcc oltre all'Irccs DeBellis di Castellana Grotte e il Museo MArTA di Taranto.

Online, sul sito www.ern-apulia.it, basta cliccare sull'immagine delle diverse località per scoprire il programma di eventi. (ANSA).