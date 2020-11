Covid: 1.511 positivi oggi in Puglia e 30 morti

(ANSA) - BARI, 25 NOV - Oggi mercoledì 25 novembre sono stati registrati 1.511 casi positivi su 9.988 test per l'infezione da Covid-19 in Puglia. E 30 decessi, con un calo rispetto al record delle 52 morti nel bollettino di ieri.

I casi positivi sono stati registrati 553 in provincia di Bari, 308 in provincia di Foggia, 195 nella provincia Bat, 184 in provincia di Taranto, 156 in provincia di Brindisi, 104 in provincia di Lecce, 8 residenti fuori regione, 3 casi di residenza non nota.

I decessi sono 8 in provincia di Foggia, 7 ciascuna nelle province di Taranto e Bari, 5 in provincia di Lecce, 2 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 742.930 test e sono 12.192 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 47.565 e i casi attualmente positivi sono 34.071. (ANSA).