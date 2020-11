Calcio: Bari, Vivarini recede da contratto e va all'Entella

(ANSA) - BARI, 25 NOV - L'allenatore Vincenzo Vivarini ha raggiunto l'accordo con il Bari - insieme ai collaboratori Andrea Milani e Antnio Del Fosco - per il recesso dal contratto che lo legava al club pugliese fino al giugno 2021.

"A mister Vivarini ed ai suoi collaboratori - è scritto nella nota del Bari - vanno i ringraziamenti per la professionalità e l'impegno dimostrati alla guida dei biancorossi, unitamente agli auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non".

Vivarini, dopo aver sfiorato la promozione in B con i pugliesi (sconfitti nella finale play off di lega Pro dalla Reggiana) era stato sollevato dall'incarico in estate: ora allenerà l'Entella, squadra ligure tra i cadetti, subentrando a Bruno Tedino.

(ANSA).