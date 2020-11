Moda: Dior sceglie trulli Alberobello per campagna Natale

(ANSA) - BARI, 22 NOV - Christian Dior sceglie di nuovo la Puglia. La nota casa di moda francese ha scelto i trulli di Alberobello, in provincia di Bari, per pubblicizzare le idee regalo per il Natale. La campagna fa parte della "Dior Cruise 2021", ideata dalla stilista salentina Maria Grazia Chiuri, originaria di Tricase, che lo scorso luglio ha presentato a Lecce la collezione Dior. Il video della campagna natalizia ispirata ai trulli di Alberobello è pubblicato sulla pagina Instagram di Dior ed è stato rilanciato da pagine facebook dedicate alla cittadina pugliese. (ANSA).