Covid: in Puglia leggero calo posti occupati in intensiva

(ANSA) - BARI, 21 NOV - Per la prima volta da quanto è iniziata la seconda ondata di contagi, i pazienti Covid nelle terapie pugliesi sono in leggero calo: oggi sono 197 rispetto ai 202 di ieri, cinque ammalati in meno nelle rianimazioni pugliesi. Un lieve miglioramento, dopo giorni di continui aumenti: in tutta la Puglia sono 264 i posti letto Covid di terapia intensiva e preoccupava il trend. La curva dei contagi questa settimana si è abbassata, anche se di poco: la percentuale dei tamponi positivi rispetto a quelli eseguiti è stato circa del 14%, oggi 14,05%, inferiore alla media della scorsa settimana. (ANSA).