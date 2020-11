Bimba 9 mesi ha Sma 1, genitori 'serve farmaco milionario'

(ANSA) - BARI, 21 NOV - Ha nove mesi, Melissa, ed è affetta da Sma di tipo 1, la forma più grave di atrofia muscolare spinale, per la quale ha bisogno - spiega all'ANSA sua madre Rossana Messa - di un nuovo farmaco, il Zolgensma, che costa 2,1 milioni di dollari. La malattia rara è stata diagnosticata a Melissa a settembre nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, quando la bimba aveva 7 mesi.

Troppo tardi, evidenzia la mamma, "fuori per 28 giorni" perché potesse rientrare ancora nella sperimentazione del farmaco, prevista in Italia fino ai 6 mesi di età, che le avrebbe consentito di accedere gratuitamente al Zolgensma. Per questo i suoi genitori, entrambi pugliesi, hanno lanciato una raccolta fondi che in pochi giorni ha già raggiunto tutta Italia e centinaia di adesioni, aprendo anche la pagina Facebook 'Un futuro per Melissa'.

"La storia della piccola Melissa - spiega il sindaco di Polignano e presidente Anci Puglia, Domenico Vitto - ha toccato il cuore di molti, compreso il mio. Il farmaco di cui si parla, come già spiegato anche dalle associazioni a supporto delle famiglie Sma, verrà garantito gratuitamente dal servizio sanitario nazionale, qualora dovesse essere prescritto dopo un'attenta valutazione medica". (ANSA).