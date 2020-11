Droga: 7 chili sequestrati in una settimana a Bari,3 arresti

(ANSA) - BARI, 20 NOV - In una settimana i carabinieri hanno sequestrato a Bari, in quattro diverse operazioni, circa 7 chili di droga e arrestato tre persone.

L'ultimo, in ordine di tempo, è un 28enne incensurato, disoccupato, trovato con oltre 300 grammi di cocaina mentre, a bordo di una moto, era fermo ad un'area di servizio sulla Statale 172 per fare rifornimento. La perquisizione personale con un cane del nucleo cinofili del carabinieri di Modugno, ha consentito di rinvenire tre buste contenenti complessivamente circa 305 grammi di cocaina e, la successiva perquisizione domiciliare, altri 20 grammi di hashish, oltre a 3.360 euro in contanti. Il 28enne è finito in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato un 63enne trovato, nelle palazzine di via La Pira, con 120 grammi di hashish, un 28enne del quartiere San Paolo, trovato con un chilo e mezzo di droga e, in giardino condominiale a Japigia, hanno sequestrato quasi 5 chili di hashish. (ANSA).