ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Puglia 30mila positivi ma cala l'Rt

(ANSA) - BARI, 20 NOV - Quasi 30mila persone positive ma l'indice Rt scende da 1,45 a 1,24, ancora sopra il livello di guardia pari a '1' ma in miglioramento. La Puglia, al momento, resta area 'arancione', in attesa che il Cts completi la sua valutazione. E i valori, secondo lo stesso assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, sono "obiettivamente" da area di questo colore.

Gli ospedali, però, sono ancora presi d'assalto, ne è un esempio il Perinei di Altamura dove la direzione sanitaria oggi è stata costretta a chiudere momentaneamente il pronto soccorso per un iperafflusso di pazienti diventato impossibile da gestire.

Oggi in Puglia sono stati registrati 1.456 nuovi casi su 10.102 test per l'infezione da Covid-19 analizzati. I decessi sono stati invece 16, in calo rispetto ai 28 di ieri. I nuovi casi positivi sono stati rilevati 478 in provincia di Bari, 91 in provincia di Brindisi, 187 nella BAT, 405 in provincia di Foggia, 175 in provincia di Lecce, 115 in provincia di Taranto, 10 residenti fuori regione, 5 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

I 16 decessi sono avvenuti 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 702.823 test; 10.240 sono i pazienti guariti e 29.434 sono i casi attualmente positivi. La percentuale dei tamponi positivi rispetto a quelli effettuati è del 14,41%, inferiore alla media della scorsa settimana.

I pugliesi ricoverati sono 1.610, superata quindi la soglia del 50% di occupazione dei posti letto Covid che, complessivamente, sono poco più di tremila. Aumentano anche gli ammalati Covid nelle terapie intensive: oggi sono 202, due in più rispetto a ieri, e i posti letto a disposizione sono 264.

(ANSA).