Puglia: pronta Giunta Emiliano, un posto vuoto per il M5S

(ANSA) - BARI, 18 NOV - A quasi due mesi dalle elezioni, nove caselle su dieci sono state riempite, il governatore Michele Emiliano si appresta a firmare le nomine degli assessori che comporranno la nuova Giunta. L'ultimo posto, quello al Welfare, verrà lasciato libero in attesa che il Movimento5Stelle decida se accettare o meno l'invito a fare parte della squadra di governo e della maggioranza in Consiglio regionale. I pentastellati dovrebbero affidarsi al voto sulla piattaforma Rousseau, toccherà agli attivisti decidere se dare o meno il via libera all'accordo politico.

Il gruppo consiliare del Movimento è diviso, da una parte c'è Antonella Laricchia, contraria all'alleanza; dall'altra Rosa Barone e Cristian Casili favorevoli. Proprio Barone potrebbe essere nominata da Emiliano assessora. Nella nuova Giunta dovrebbe trovare spazio, secondo alcune indiscrezioni, anche Massimo Bray, per lui Emiliano ha pronta la delega alla Cultura.

