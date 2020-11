Petruzzelli: gli appuntamenti della concertistica

(ANSA) - BARI, 18 NOV - Sarà il maestro Renato Palumbo a dirigere l'orchestra della Fondazione Petruzzelli nel concerto in streaming di sabato 21 novembre alle ore 19.00, con la partecipazione della solista Isabelle Faust (violino). In programma Concerto per violino e orchestra, in mi minore, op. 64 di Felix Mendelssohn Bartholdy e Sinfonia n. 4 in Si bemolle maggiore Op. 60 di Ludwig van Beethoven.

I prossimi appuntamenti, in streaming, per dicembre propongono prestigiosi interpreti: giovedì 3 dicembre alle 20.30 per la Stagione Concertistica dirigerà l'Orchestra del Teatro Pinchas Steinberg, solista Emanuele Arciuli (pianoforte). In programma Canti della Stagione Alta, concerto per pianoforte e Orchestra di Ildebrando Pizzetti e Sinfonia n. 5 in do minore, op. 67 di Ludwig van Beethoven. Domenica 6 dicembre alle 18.00 il Family concert diretto da Alvise Casellati che proporrà musiche di Felix Mendelssohn Bartholdy e Chajkovskij. Sabato 12 dicembre alle 19.00, per gli appuntamenti speciali il concerto dell'Orchestra del Teatro Petruzzelli diretto da Giampaolo Bisanti, con solista Beatrice Rana (pianoforte). In programma il concerto per pianoforte e orchestra n. 4 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n. 7 in la maggiore Op. 92 di Ludwig van Beethoven.

Domenica 13 dicembre alle 19.00, per la Stagione Concertistica, è in cartellone il concerto del Bennewitz Quartet, composto da Jakub Fišer (violino), Štěpán Ježek (violino), Jiří Pinkas (viola), Štěpán Doležal (violoncello) con il pianista Pierluigi Camicia. In programma Quintetto per pianoforte e archi in Mi bemolle maggiore, op. 44 di Robert Shumann e Quintetto n. 2, in La maggiore, op. 81 n. 2 di Antonin Dvorřák. I concerti saranno trasmessi su tutte le piattaforme digitali della Fondazione: il sito del Teatro (www.fondazionepetruzzelli.it), la pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il canale YouTube Fondazione Petruzzelli e resteranno disponibili per un mese. (ANSA).