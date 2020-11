Emissioni non autorizzate, sigilli ad azienda nel Barese

(ANSA) - BARI, 18 NOV - Avrebbe prodotto materie plastiche nonostante la relativa autorizzazione fosse scaduta da tredici anni. Per questo, su disposizione della magistratura barese, il Nucleo operativo di Polizia ambientale (Nopa) della Guardia costiera di Bari ha sequestrato uno stabilimento industriale a Monopoli.

L'inchiesta avrebbe accertato che il gestore dell'opificio, esteso complessivamente su una superficie di oltre 21 mila metri quadri, svolgeva la propria attività industriale senza una vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera, scaduta nel luglio 2007, nonostante fosse obbligatoria per quel tipo di attività in quanto il ciclo produttivo richiedeva l'utilizzo di tre camini.

L'operazione è stata denominata #vogliamorespirare02 e nasce dalle segnalazioni dei cittadini di Monopoli che, negli ultimi mesi hanno esposto, all'esterno delle proprie abitazioni, drappi e cartelli recanti questo hashtag. (ANSA).