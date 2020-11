Picchia la moglie con un bastone, arrestato un 32enne

(ANSA) - MATERA, 16 NOV - Insieme con il fratello, ha violentemente picchiato la moglie, colpendola anche con un bastone: un cittadino indiano di 32 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia e posto ai domiciliari in un'altra abitazione. Il fratello 42enne è stato denunciato perché responsabile in concorso del reato di lesioni pluriaggravate.

L'episodio di violenza è accaduto in un comune della Puglia, confinante con Matera. Dopo essere riuscita a scappare, la donna è stata trovata dalla Polizia alla periferia della Città dei Sassi e trasportata in ospedale: ha riportato ferite giudicate guaribili in 25 giorni. (ANSA).