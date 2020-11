Bari e Taranto finaliste come 'Capitale Cultura 2022'

(ANSA) - BARI, 16 NOV - Bari con la tradizione Nicolaiana e Taranto, con i comuni della grecìa salentina sono tra le dieci città finaliste per il riconoscimento di 'Capitale italiana della cultura' assegnato dal ministero per i Beni e le attività culturali per l'anno 2022. "Questa notizia ci proietta nel futuro - commenta il sindaco di Bari Antonio Decaro - in questi mesi bui in cui siamo stati costretti a tante rinunce, a partire dai grandi eventi culturali, in cui abbiamo dovuto richiudere le porte di teatri appena riaperti e annullare appuntamenti importanti con la tradizione e la cultura della nostra città, questa comunicazione ci aiuta a traguardare l'orizzonte che oggi è purtroppo segnato dall'angoscia della pandemia". "Sono molto orgoglioso - conclude - di poter condividere questa speciale classifica con la città di Taranto e l'amministrazione guidata dal sindaco Melucci, un traguardo inimmaginabile per due città pugliesi solo qualche anno fa".

"La Puglia è l'unica regione ad aver espresso due finaliste - ha detto il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci - ci congratuliamo con Bari, sono felice di poter dire che con il collega Antonio Decaro non la vivremo mai come una competizione, ma come l'affermazione di una terra unica e meravigliosa". (ANSA).