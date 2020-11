Xylella: altri 40 ulivi infetti in tre province della Puglia

(ANSA) - BARI, 14 NOV - Altri 40 ulivi sono stati infettati dalla Xylella, gli alberi sono distribuiti in tre province: quella di Bari, Brindisi e Taranto. Per la precisione, secondo i dati del monitoraggio settimanale di Arif (agenzia regionale per le attività irrigue e forestali), una pianta si trova a Monopoli, 15 a Ostuni, 1 a Fasano, 16 a Ceglie Messapica 6 a Grottaglie e 2 a Taranto. L'ulivo di Monopoli risultato positivo al monitoraggio si trova a ridosso di una stazione di servizio sulla strada provinciale Monopoli - Castellana, secondo i tecnici la dimostrazione che la sputacchina possa essere trasportata anche dai veicoli. (ANSA).