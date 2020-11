In auto con 76kg marijuana, arrestato 45enne in Salento

(ANSA) - LECCE, 13 NOV - Militari della Guardia di Finanza di Lecce hanno sequestrato oltre 76 chili di marijuana nel corso di un controllo sulla strada statale Maglie-Lecce. La droga, suddivisa in 25 panetti, è stata scoperta in un'auto fermata durante un controllo nell'ambito dell'ultimo Dpcm sul contenimento dei contagi. L'uomo alla guida è stato arrestato.

All'alt dei militari il conducente dell'auto, un uomo albanese di 45 anni residente nel modenese, a Marano sul Panaro, ha manifestato un forte stato di agitazione non sapendo come giustificare la sua presenza nel territorio salentino. Da qui la decisione dei finanzieri di perquisire il veicolo in cui è stato trovato lo stupefacente. Al conducente sono stati sequestrati anche 550 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio, e tre telefoni cellulari. (ANSA).