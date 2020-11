Cc scoprono 5kg droga nascosti in giardino condominiale Bari

(ANSA) - BARI, 13 NOV - In un giardino condominiale del quartiere Japigia di Bari i carabinieri, con unità cinofile, hanno trovato e sottoposto a sequestro 4,5 chili di hashish e oltre 200 grammi di cocaina "che sarebbero, di lì a poco - sottolineano gli investigatori - finiti sull'illecito mercato barese".

Durante la stessa attività di controllo ad alcune palazzine in via Caldarola, è stato scoperto un 48enne che, alla vita dei militari, ha gettato droga dalla finestra della sua abitazione.

Nell'ambito della successiva perquisizione in casa dell'uomo, i carabinieri hanno trovato anche materiale per pesare e confezionare la sostanza stupefacente, e l'uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish. (ANSA).