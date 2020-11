Covid: oggi in Puglia +1.434 casi e 39 morti

(ANSA) - BARI, 12 NOV - Oggi in Puglia sono stati analizzati 8.936 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.434 nuovi casi. Sono stati inoltre registrati 39 decessi.

I nuovi casi sono stati rilevati 679 in provincia di Bari, 54 in provincia di Brindisi, 150 nella provincia BAT, 232 in provincia di Foggia, 121 in provincia di Lecce, 183 in provincia di Taranto, 15 residenti fuori regione. I decessi sono avvenuti 10 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 631.030 test; 8.252 sono i pazienti guariti; 21.255 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).