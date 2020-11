Ciondolo anti-Covid, si dimette il presidente di InnovaPuglia

Si è dimesso il presidente di InnovaPuglia - l'Agenzia che gestisce anche i maxi appalti sanitari della Regione Puglia - Giuseppe Tiani, finito nella bufera dopo essersi presentato in audizione in Commissione Affari Costituzionali con un ciondolo "micropurificatore d'aria" capace di "inibire qualsiasi virus".

Tiani, che è anche segretario generale del sindacato di Polizia Siap, ha chiamato il presidente della Regione Michele Emiliano presentando le dimissioni "irrevocabili" dal consiglio di amministrazione dell'azienda. Le dimissioni sono state accettate e verranno formalizzate in serata.