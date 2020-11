Cinema: al TFF 'Pino', film sull'arte di Pascali

(ANSA) - BARI, 11 NOV - Sarà presentato domenica 22 novembre, durante l'edizione online del Torino Film Festival, il film 'Pino', dedicato all'artista di Polignano a Mare (Bari) Pino Pascali, a cura del regista barese Walter Fasano con le voci di Suzanne Vega, Alma Jodorowsky, Monica Guerritore e Michele Riondino.

Pino Pascali, all'apice di un fulminante percorso artistico, muore giovanissimo in un incidente in motocicletta a Roma, nell'estate del 1968. Con lui scompare uno dei protagonisti di una straordinaria stagione creativa dell'arte italiana e internazionale. Cinquant'anni dopo il Museo Pascali di Polignano a Mare, terra d'origine di Pino, compra ed espone la sua opera 'Cinque Bachi da Setola e un Bozzolo'. "Quando il Museo Pascali mi ha chiesto di documentare la storica acquisizione dell'opera di Pino Pascali - spiega il regista Fasano - la proposta è stata di allargare gli orizzonti del racconto e provare a evocare possibili contenuti 'altri', ad esempio quello del ritorno alle proprie radici. Spinto dall'intensità e dalla luminosa chiarezza delle opere e della vita di Pino, nel mettere in dialogo musica, immagini, voci e suoni i numi tutelari sono stati Arthur Rimbaud, Chris Marker ed Alain Resnais che ci hanno ricordato come l'esplorazione creativa sia aperta a infinite possibilità di direzione e bellezza".

"Avendo scelto la strada del racconto per immagini fotografiche - prosegue - ho avuto la fortuna di essere affiancato da alcuni eccezionali compagni di viaggio: Pascali innanzitutto, le cui straordinarie e poco note fotografie ci hanno permesso di entrare nel suo sguardo. E soprattutto Pino Musi, sempre riconoscibile per stile ed esiti proprio in quanto ricercatore del senso profondo dell'immagine. Le sue fotografie originali scandiscono la narrazione del film in una dimensione che trascende la ricerca del 'momento decisivo'".

'Pino è una produzione 'Passo Uno' per Regione Puglia, Fondazione Pino Pascali ('museopinopascali.it') e Apulia Film Commission. (ANSA).