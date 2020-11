ANSA-IL-PUNTO/COVID: occupato 30% letti Rianimazioni Puglia

(ANSA) - BARI, 11 NOV - Nel giorno in cui la Puglia raggiunge il suo picco di contagi Covid (1.332 nuovi casi oggi) e di decessi (27), l'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, lancia l'allarme: il 30% dei posti letto di terapia intensiva complessivi sono occupati da pazienti Covid-19. Una situazione che viene definita "critica". E oggi c'è stato un nuovo balzo: i pazienti pugliesi Covid che si trovano nelle rianimazioni sono 142, +11 rispetto a ieri.

Aumentano anche i ricoveri negli altri reparti riservati a chi è positivo al Coronavirus: oggi, in totale, i pazienti sono 1.273, ieri erano 1.160, per un incremento di 113 ammalati che necessitano di cure in ospedale.

Oggi in Puglia sono stati analizzati 7.913 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.332 casi positivi: 677 in provincia di Bari, 84 in provincia di Brindisi, 106 nella Bat, 189 in provincia di Foggia, 110 in provincia di Lecce, 153 in provincia di Taranto, 12 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati inoltre 27 decessi: 11 in provincia di Bari, 2 nella Bat, 8 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 622.094 test; 8.013 sono i pazienti guariti; 20.099 sono i casi attualmente positivi.

Preoccupa anche la situazione nelle Rssa, dove continuano a registrarsi focolai: nella struttura Casa Alberta di Corato, in provincia di Bari, 58 ospiti su 67 sono risultati positivi al Covid e un'anziana di 85 anni di Terlizzi è deceduta. Gli operatori sanitari contagiati invece sono 20 su 51. Per uno dei 58 anziani positivi è stato necessario il ricovero in ospedale.

In provincia di Bari, per potenziare la possibilità di effettuare tamponi, sono state attivate quattro postazioni 'drive through': due all'interno della Fiera del Levante di Bari, una a Conversano e un'altra a Grumo Appula. (ANSA).