Covid: caffè servito a Bari nonostante divieto, due sanzioni

(ANSA) - BARI, 10 NOV - La Polizia locale di Bari ha sanzionato il gestore di un bar che, in violazione delle ultime norme anti-Covid, dopo aver appositamente allestito un tavolino per la consumazione sul posto, "consentiva ai clienti di fruire di un servizio nn consentito dalla legislazione emergenziale".

Le attività di ristorazione, infatti, sono chiusi al pubblico e sono consentiti solo asporto e servizio a domicilio. Il titolare del bar e il cliente sono stati entrambi sanzionati per complessivi 800 euro.

Durante controlli al mercato giornaliero di Santa Scolastica, gli agenti hanno sanzionato, con verbali da 400 euro ciascuno, nove clienti che, durante le operazioni di compravendita, non indossavano la mascherina. (ANSA).