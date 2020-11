Covid: in Puglia 730 casi positivi, 7 decessi

(ANSA) - BARI, 09 NOV - Su 4.103 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 730 casi positivi: 276 in provincia di Bari, 62 in provincia di Brindisi, 81 nella provincia BAT, 155 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 54 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. Sette i decessi, tutti in provincia di Bari. (ANSA).