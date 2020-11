Cinema: cerimonia virtuale anteprima 'La vita davanti a sé'

(ANSA) - BARI, 09 NOV - Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha partecipato questa sera alla cerimonia virtuale per l'anteprima del film "La vita davanti a sé", girato a Bari, con la regia di Edoardo Ponti e interpretato da Sophia Loren.

Il film, prodotto per Netflix, che sarebbe dovuto essere distribuito in tutte le sale cinematografiche in questi giorni, a causa delle recenti restrizioni anti-Covid che hanno disposto la chiusura dei cinema, sarà reso visibile sulla piattaforma mondiale a partire dal 13 novembre.

"Per la città di Bari - ha dichiarato Decaro - è un grande onore aver prestato le sue strade, i suoi colori e le sue scena alla maestria della Loren diretta da sua figlio, in una pellicola che si annuncia essere straordinaria". (ANSA).