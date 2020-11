Dpcm: Decaro, Bari senz'anima ma torneremo a viverti

(ANSA) - BARI, 07 NOV - "A domani Bari. E pensare quante volte noi baresi ti abbiamo rimproverato per la troppa gente in giro, per gli schiamazzi, per i clacson, il traffico che la sera affollava questo lungomare, rendendo impossibile arrivare in centro.

Stasera invece sei così. Spenta, vuota, senz'anima. Perché la tua anima sono i tuoi cittadini. Le persone che ti hanno attraversato, ti hanno vissuto e ti hanno reso così unica, nel bene e nel male. Rumorosa, colorata, con una luce speciale". Lo ha scritto su facebook il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, nella prima sera di coprifuoco dalle 22 per le nuove regole anti-Covid, allegando al testo una foto in bianco e nero del lungomare di Bari deserto.

"Stasera restiamo a casa con tante domande a cui non troviamo risposta - scrive Decaro - , con tanta paura del futuro e una sola certezza: torneremo ad attraversarti e a viverti, di giorno, di notte. Ti voglio bene, Bari". (ANSA).