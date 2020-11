Scuola:Cgil Puglia, caos evitabile con confronto,urge tavolo

(ANSA) - BARI, 05 NOV - "Il caos di queste ore che stanno vivendo le famiglie degli studenti pugliesi e gli stessi lavoratori della scuola si sarebbe evitato con un confronto tra Regione, Governo e parti sociali. Le misure introdotte dall'ultimo Dpcm confliggono con la scelta della Regione". Lo dichiara il segretario generale Cgil Puglia, Pino Gesmundo, rinnovando "la richiesta alla Regione di un incontro da convocare con estrema urgenza per capire quali soluzioni condividere".

"Allo stesso modo - continua - rinnoviamo in modo fermo l'invito al presidente Emiliano di un tavolo permanente per gestire la fase di crisi pandemica e le misure conseguenti. Un invito rivolto unitariamente da Cisl e Uil da settimane, inascoltato, un atteggiamento irriguardoso e irrispettoso verso soggetti sociali che rappresentano migliaia di lavoratori, pensionati e cittadini e che reclamano attenzione. Non siamo disponibili a sopportare ulteriori fughe in avanti del presidente della Regione". (ANSA).