Scuola: Decaro, spero riduzione dati per riaprirle in Puglia

(ANSA) - BARI, 05 NOV - "Sulle scuole il Dpcm dà la possibilità ai presidenti di Regione di poter adottare delle ordinanze particolari in casi specifici. In Puglia e in Campania è quello che è accaduto. Ci sono ordinanze precedenti al Dpcm e non essendo cambiate quelle condizioni i due presidenti di Regione hanno detto che almeno per ora valgono quelle ordinanze.

Spero che i dati numerici che hanno portato a chiudere la scuola subiscono nei prossimi giorni una riduzione, in modo da poter riprendere le attività delle scuole di primo e secondo grado".

Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, intervenendo alla trasmissione "Radio anch'io" su Rai Radio1, commentando la decisione di mantenere chiuse le scuole.

(ANSA).