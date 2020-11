Petruzzelli: appuntamenti con sorelle Labèque e Malofeev

(ANSA) - BARI, 05 NOV - Direttori di fama internazionale e solisti top star del panorama pianistico mondiale si avvicenderanno nelle prossime settimane sul palcoscenico del Teatro Petruzzelli di Bari, accanto all'Orchestra del Teatro per la stagione sinfonica che sarà trasmessa in streaming. Fra gli appuntamenti anche i concerti delle sorelle pianiste Katia e Marielle Labèque e del giovane pianista prodigio Aleksander Malofeev.

Sabato 14 novembre alle 19.00 Giampaolo Pretto dirigerà l'Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista Aleksander Malofeev (pianoforte). In programma il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in si bemolle minore, op. 23 di Pëtr Il'ič Čajkovskij e la Sinfonia n. 7 in re minore, Op. 70, B. 141 di Antonín Dvořák.

Sabato 21 novembre alle 19.00 sul podio ci sarà Giampaolo Bisanti, soliste le pianiste Katia e Marielle Labèque, stelle del panorama mondiale, famose per la straordinaria perfezione tecnica e musicale. In programma Concerto in Mi bemolle maggiore per 2 pianoforti e Orchestra Kw 365 di Wolfgang Amadeus Mozart e Sinfonia n. 4 in Si bemolle maggiore Op. 60 di Ludwig van Beethoven.

Da un Petruzzelli vuoto ma sfavillante, con tutti gli accorgimenti per offrire ottima qualità di suono ed immagini, grazie alla collaborazione con Filippo Lattanzi ed International Sound, il concerto sarà trasmesso su tutte le piattaforme digitali della Fondazione: il sito del Teatro (www.fondazionepetruzzelli.it), la pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il canale YouTube Fondazione Petruzzelli e resterà disponibile per un mese. (ANSA).