Incidenti stradali: scontro tra auto, 2 morti a Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 05 NOV - Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto in mattinata nella zona industriale Asi che si trova alla periferia di Foggia. Le vittime sono Andrea Terlizzi e Pietro Volpe, erano entrambi di Foggia ed avevano rispettivamente 33 e 28 anni. I due viaggiavano a bordo di una una Volkswagen Golk e di una Nissan Qashqai che per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente. I due foggiani sono morti all'istante, inutili i tentativi di rianimarli da parte del personale del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e quelli della stradale. A questi ultimi è affidato il compito di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. (ANSA).