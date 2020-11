Incendio distrugge 6 pullman nel Brindisino, indagini Cc

(ANSA) - BRINDISI, 04 NOV - Un incendio ha distrutto sei pullman dismessi che si trovavano in un deposito delle Ferrovie Sud Est di Torre Santa Susanna (Brindisi). Non è ancora stabilito se si sia trattato di un episodio doloso o accidentale. Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 23 e sono state spente da tre squadre di Vigili del fuoco, che hanno lavorato per diverse ore. I carabinieri stanno indagando sull'accaduto. Le fiamme sono divampate e si sono ingigantite in pochissimi minuti. I pullman erano tutti destinati alla rottamazione. (ANSA).