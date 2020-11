Dpcm: ristoratori Bari, subito aiuti e azzeramento spese

(ANSA) - BARI, 04 NOV - Anche a Bari i ristoratori scendono di nuovo in strada per protestare contro i provvedimenti anti-Covid del Governo e per chiedere ristori immediati e azzeramento delle spese. "Non possiamo incassare zero e pagare cento" dice Gianni del Mastro, referente dei ristoratori di Bari Vecchia. "Ad oggi - spiega - ci siamo attestati sull'80-85% di perdite. Lo smart working per noi crea un problema enorme anche a pranzo e quindi stiamo parlando di incassi al 15% a fronte di costi fissi che rimangono al 100%. Una situazione oggettivamente insostenibile".

Il flash mob, al quale hanno partecipato alcune decine di ristoratori, si è svolto sul ponte pedonale di corso Cavour, nel centro della città. "Abbiamo simbolicamente individuato un ponte - spiega Del Mastro - come anello di congiunzione tra un passato che ha reso la gastronomia una delle armi vincenti di questa regione, e un futuro estremamente incerto". "Con questa protesta - conclude - oggi vogliamo dire a chi prende le decisioni per noi che il Paese non può permettersi un futuro senza il settore economico della gastronomia". (ANSA).